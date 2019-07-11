إدلب.. 71 قتيلا في اشتباكات قوات النظام وفصائل المعارضة

تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، بمقتل 71 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

موضوع يهمك نقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن مصادر أن فريقاً جديداً متخصصاً في الأسلحة الكيمياوية سيحقق في 9 هجمات حدثت في... فريق "كيمياوي" جديد للتحقيق بـ9 هجمات في سوريا سوريا

واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شنّ الفصائل المقاتلة هجوماً، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي.

وتسببت بمقتل 71 عنصراً بين قوات النظام السوري ومقاتلي فصائل المعارضة، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لا يزال القتال مستمراً صباح الخميس، وتشنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام" على القرية ومناطق في محيطها.

غارات وقصف

وتسببت غارات روسية على بلدة اللطامنة الخميس بمقتل مدني على الأقل، فيما قتلت سيدة على الأقل في قصف للفصائل على بلدة كرناز التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب المرصد.

وأوضح المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو خالد الشامي لفرانس برس أن الهجوم بدأ مساء "على مواقع النظام" في الحماميات، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القرية وتلتها "الاستراتيجية".

وتعدّ هذه التلة، وفق الناطق باسم فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" ناجي مصطفى، "استراتيجية جداً لأنها تشرف على طرق إمداد" قوات النظام.

ضحايا مدنيون

ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في حزيران/يونيو بمقتل 250 مقاتلاً من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب المرصد.

ومنذ بدء التصعيد نهاية نيسان/أبريل، قتل أكثر من 550 مدنياً إثر غارات شنتها طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، رغم أنها تخضع لاتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر نصّ على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ولم يُستكمل تنفيذه.

وقتل الأربعاء 11 مدنياً بينهم أربعة أطفال على الأقل، في قصف جوي على إدلب تسبب بخروج مستشفى عن الخدمة.

وبحسب الأمم المتحدة، تعرّض 25 مرفقاً صحياً على الأقل للقصف منذ بدء التصعيد، فيما أدت المعارك إلى فرار 330 ألف شخص.