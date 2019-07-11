النفوذ الإيراني ينعش "صادرات" المخدرات من سوريا

انتشرت مؤخراً ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل مناطق نفوذ النظام السوري، حيث تم ضبط 14 كيلوغراماً منذ أشهر في مطار دمشق الدولي.

كما ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على مروجين مطلع 2019، حيث بلغ مجموع المضبوطات المخدرة نحو 55 كيلوغراماً من مادة الحشيش.

بدورها ضبطت السلطات اليونانية، الجمعة الماضية، سفينة وُصفت بأنها تحمل أكبر شحنة حبوب مخدرة بالعالم قادمة من سوريا تزيد قيمتها عن نصف مليار يورو.

وكذلك سبق لجمارك مالطا ضبط شحنة حشيش قالت إنها قادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا، تبلغ قيمتها نحو 28 مليون يورو، زنتها نحو 11 طناً. إلا أن إدارة مكافحة المخدرات التابعة للنظام نفت أن تكون سوريا هي مصدر المخدرات وإنما فقط بلد عبور.

وبرز اسم سوريا كدولة مصدرة للمواد المخدرة مع تنامي الوجود الإيراني وميليشيات حزب الله اللبناني فيها، مستغلين علاقتهم بالنظام للترويج الداخلي والخارجي، بحسب تقرير لموقع بلدي نيوز، قال إن حزب الله يعتمد على المخدرات كأحد مصادر دخله.