تركيا.. مؤبد مرتين لمجرميْن اغتصبا سورية وقتلاها مع طفلها

أصدرت محكمة تركية حكماً على مجرميْن اغتصبا امرأة سورية ثم قتلاها مع طفلها العام الماضي في "سكاريا" بالمؤبد مرتين بالإضافة إلى السجن مدة 72 عاماً أخرى.

وكان المجرمان قد أدينا باغتصاب اللاجئة السورية بعد استدراجها مع رضيعها إلى الغابة، ومن ثم كسّروا رأسها بالحجارة وخنقوا طفلها.

وكشفت الصحافة التركية أن المجرميْن وأحدهما متزوج ورب عائلة، اعتقلا بعد أيام على الجريمة، واعترفا بما نسب إليهما، علما أنهما كانا يعملان في المصنع نفسه الذي يعمل فيه زوج ضحيتهما، حيث يسود اعتقاد بأنهما تشاجرا معه قبل أيام من حصول الجريمة.

وأثارت الجريمة ضجة كبيرة في تركيا التي تستضيف أكثر من 3 ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم.