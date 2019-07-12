تغريدة مزورة لرئيس بلدية اسطنبول ضد السوريين تثير جدلا

نفت مواقع إعلام تركية تغريدة على لسان رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، التي تم إعادة تغريدها حوالي 2600 مرة، وحازت أكثر من 23000 إعجاب تقول: "رجل تركي يبلغ من العمر 70 عاماً يبيع الليمون في السوق وشاب سوري عمره 20 يتقاضى مرتباً من البلدية ويشرب الأرجيلة على الشاطئ".

تغريدة أثارت جدلاً كبيراً ما أجبر وسائل الإعلام على نفيها، خصوصاً أن أوغلو في تصريحاته السابقة أعلن دعمه الكامل للاجئين السوريين في بلاده، حين أعلن أن تأمين ظروف معيشة إنسانية للسوريين من أولوياته.

وأدلى إمام أوغلو بتصريحاته حينها، خلال مقابلة إذاعية مع راديو "Best FM"، الأربعاء، موضحاً أن "تركيا لم تقم بإدارة قضية اللاجئين، بل قامت بإطلاقهم في الولايات دون أي ضابط".

"نعد بالتعاون"

كما أضاف إمام أوغلو: "ما نشاهده مؤسف جداً، في اسطنبول.. مهاجرون وضعهم صعب حقاً، هناك زواج للقاصرات ومتسولون في الشوارع سوف نتعاون مع المؤسسات المعنية لتأمين ظروف معيشة إنسانية للسوريين".

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كذلك أوضح إمام أوغلو أنه لا يرى منح السوريين العاملين مساعدات أمراً صحياً، مؤكداً أن "المشكلة الأكبر هي أن السوريين يعملون بشكل غير رسمي، وأن 600 ألف سوري مقيم في اسطنبول غير مسجل بشكل رسمي".

وأثناء انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى، قال إمام أوغلو إنه لن يقوم بأي خطوة غير إنسانية تجاه السوريين.

يذكر أنه في اسطنبول يقطن بشكل رسمي ما يقارب النصف مليون سوري، فيما بعض التقارير غير الرسمية تتحدث عن أن هناك نصف مليون آخرين غير مسجلين.