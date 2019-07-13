مقتل 5 من قوات النظام بهجوم في حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام مجموعات متطرفة بتنفيذ هجوم خلف أحد مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور قرية حريشة بريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام وجرح اثنين آخرين، ومن ثم انسحاب المتطرفين إلى مواقعهم الخلفية.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع عدد القتلى إلى 2438 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق، ضمن منطقة "خفض التصعيد" في الـ 30 من شهر أبريل/نيسان الماضي، وحتى يوم الجمعة الـ 12 من شهر يوليو/تموز الجاري.

موضوع يهمك دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بـ"شدة" الغارات الجوّية التي "تستهدف مدنيّين في شمال غرب سوريا"،... غوتيريس يدين بـ"شدة" قصف المستشفيات بسوريا سوريا

كذلك وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ الاجتماع الثلاثي "إيران، وتركيا، وروسيا مقتل 2977 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية.

في حين أشار المرصد السوري منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي إلى مقتل 3206 أشخاص في مناطق الهدنة الروسية -التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان ووثقهم المرصد.