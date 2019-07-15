"النرويجي للاجئين": النقص في تمويل المنظمات الإنسانية مقلق

قال المجلس النرويجي للاجئين إنه مع مرور نصف عام 2019، تلقت المنظمات الإنسانية 27% فقط من الأموال اللازمة لتوفير الإغاثة للأشخاص المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم هذا العام.

موضوع يهمك رحّلت السلطات التركية 26 سورياً، معظمهم من مهجري دمشق وريفها، ونقلتهم بحافلات إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.وبحسب ما... ترحيل 26 سورياً من تركيا إلى عفرين بشكل "مخادع" سوريا

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس، وهو مجموعة رائدة للدفاع عن اللاجئين: "النقص الحالي في التمويل يثير القلق".

وأضاف إيغلاند، اليوم الاثنين، إن ما مجموعه 26 مليار دولار مطلوب هذا العام لتوفير الإغاثة لحوالي 94 مليون شخص محتاج. بيد أن الدول المانحة ساهمت بمبلغ 7 مليارات دولار فقط، أو أقل بملياري دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، على حد تعبيره، مستشهداً بخدمة التتبع المالي في الأمم المتحدة.

ذكر إيغلاند الأزمات في الكاميرون والكونغو كأمثلة للمناطق المحتاجة، وقال: "حتى التمويل للاجئين السوريين بدأ يجف".