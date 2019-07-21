سوريا.. مقتل 6 مدنيين بغارات على منطقة "خفض التصعيد"

قتل 6 مدنيين سوريين وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مكثف شنته مقاتلات النظام السوري وحليفته روسيا، على أماكن سكنية، في منطقة خفض التصعيد.

وشنّت مقاتلات النظام وروسيا غارات مكثفة، الأحد، على مدن وقرى، خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، في محافظتي إدلب وحماة.

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وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إن 6 مدنيين قتلوا في قصف على قرية أورم الجوز، بإدلب.

وأشارت المصادر إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل في قصف على مدينة سراقب التابعة لإدلب، وسط قلق من زيادة عدد القتلى جراء القصف المتواصل.

وذكر مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية المسلحة، أن مقاتلات روسية استهدفت مدن: خان شيخون، وسراقب، وكفرزيتا، بالإضافة إلى قرية حيش.

ومنذ 26 أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، الجمعة الماضية، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفاؤها على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 إبريل الماضي.