"الفاتيكان" تعبر عن مخاوفها من الوضع الإنساني في سوريا

أعلنت "الفاتيكان"، الاثنين، أن مبعوثا للبابا فرانسيس التقى الأسد وعبر عن المخاوف من الوضع الإنساني في سوريا.

وقتل 19 شخصاً على الأقل بينهم 16 مدنياً في غارات نفذتها طائرات روسية صباح الاثنين على سوق في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد وقصف سوري روسي منذ نحو ثلاثة أشهر، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

كما قتل 6 مدنيين وأصيب 10 آخرون، السبت، جراء قصف مكثف شنته مقاتلات النظام السوري وحليفته روسيا، على أماكن سكنية، في منطقة خفض التصعيد.

ومنذ 26 إبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.