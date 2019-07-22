دمشق.. مقتل مدني بانفجار عبوة مزروعة في سيارة

قُتل مدني على الأقل، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في حادثة تكررت خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة السورية.

وأوردت الوكالة عن مقتل "مدني بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في منطقة القدم في دمشق". ونشرت صوراً لسيارة بيضاء متفحمة لم يبق منها سوى هيكلها الخارجي، وهياكل مقاعدها المعدنية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أن الانفجار استهدف سيارة قيادي في قوات الدفاع الوطني، الموالية لقوات النظام، وأسفر عن مقتل سائقه.

وتكررت مؤخراً حوادث الانفجارات الناجمة عن زرع عبوات ناسفة في سيارات في دمشق ومناطق سورية أخرى.

واستهدفت عبوة في حزيران/يونيو سيارة المحلل السياسي الموالي لدمشق، طالب إبراهيم، في حي المزة الدمشقي، وأدت إلى إصابة زوجته وابنه، وفق سانا.

كما قُتل مدني وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة على طريق دولي سريع جنوب دمشق في نيسان/أبريل، وفق سانا.

وتعرّضت منطقة العدوي في شمال شرقي دمشق في 24 كانون الثاني/يناير لتفجير بعبوة ناسفة، استهدف مكاناً قريباً من السفارة الروسية، وتسبب بوقوع أضرار مادية. وسبق ذلك بأيام تفجير قرب فرع أمني في جنوب دمشق، أوقع قتلى وجرحى، لم تتضح أسبابه، وفق المرصد.

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وبات من النادر أن تشهد دمشق انفجارات مماثلة، بعدما تمكنت قوات النظام السوري قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء في أطراف دمشق وعلى كامل منطقة الغوطة الشرقية التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة على مدى سنوات ومصدراً لقذائف استهدفت النظام السوري في العاصمة في شكل منتظم.

وتمّ ذلك بعد عمليات عسكرية وإجلاء عشرات آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين لاتفاقيات تسوية مع الحكومة.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.