استطلاع: 59% من أنصار حزب أردوغان مع ترحيل السوريين

يعتقد الكثيرون أن الأتراك المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكثر شرائح الشعب التركي ترحيباً باللاجئين السوريين.

لكن استطلاعاً أجرته ونشرته جامعة قادر هاس بمدينة إسطنبول في 4 يوليو، كشف عن أن أكثر من نصف أنصار حزب العدالة والتنمية غير راضين عن وجود اللاجئين السوريين بتركيا.

وبلغت نسبة غير الراضين عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا بالاستطلاع الخاص بهذا العام نحو 67.7%، فيما بلغت نسبة غير الراضين من المنتمين لحزب العدالة والتنمية نحو 59%.

وشمل الاستطلاع نحو 1000 شخص يسكنون المراكز الحضرية في 26 ولاية تركية.

وتضمن الاستطلاع عدة أسئلة، مثل "كيف تعرف اتجاهك السياسي، وكان "الإسلام السياسي" في المركز الأول بنسبة 27%.

وحل جواب "وطني" في المركز الثاني بنسبة 23.5%، و"كمالي" نسبة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في المركز الثالث بنسبة 18.5%، و"محافظ" في المركز الرابع بنسبة 10.4%.

موضوع يهمك أقيمت أمسية شعرية، الأحد الماضي، في مدينة الباب السورية التابعة لريف محافظة حلب، للشاعر فراس الرحيم الذي تغنى بكتاباته،... تركيا تفرض عَلَمها حتى بأمسية شعرية عربية في سوريا! سوريا

ووجه سؤال "إلى أي مدى أنت راض عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا؟"، وكانت الإجابة "غير راض" في المركز الأول بنسبة 67.7%، فيما جاءت إجابة "لست راضيا أو مستاء" في المركز الثاني، فيما جاءت إجابة "راض" في المركز الثالث بنسبة 7.4%.

كما صنف الاستطلاع إجابة السؤال ذاته بحسب الانتماءات السياسية، فكان 59% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية غير راضين عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا، فيما أجاب 30.7% بـ "لست راضيا أو مستاء"، فيما أجاب 10.3% بأنهم راضون.

وأظهر سؤال آخر عن "ما السياسة التي يجب على تركيا اتباعها تجاه اللاجئين"، وكانت إجابة "يجب التوقف عن استقبال اللاجئين" في المركز الأول بنسبة 57.6%، فيما كانت النسبة في عام 2018 أقل من النصف بنسبة 46.7%.