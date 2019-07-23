بدء محادثات تركية أميركية حول المنطقة الآمنة بسوريا

بدأت تركيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، محادثات لإنشاء "منطقة أمنية" في شمال سوريا تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين المقاتلين الأكراد والحدود التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "مسؤولين عسكريين من البلدين بدأوا اليوم في أنقرة العمل معاً على إنشاء منطقة أمنية ستقام بشكل منسق في شمال سوريا".

وأضافت أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اقترح هذه الفكرة في كانون الثاني/يناير في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الذي كانت تهدد تركيا بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتوفر الولايات المتحدة الدعم الواسع لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تحملت عبء قتال تنظيم داعش.

وفي الأيام القليلة الماضية جددت تركيا تهديداتها بمهاجمة تلك الوحدات التي تعتبرها مجموعة إرهابية لها علاقات مباشرة مع انفصاليين أكراد في تركيا.

وشنت هجومين سابقين في سوريا ضد تنظيم داعش ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في 2016 و2018.