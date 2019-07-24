إعلام الأسد: غارات إسرائيلية تستهدف جنوب سوريا

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في سوريا، عن غارات إسرائيلية وقعت فجر الأربعاء على مرتفعات تل الحارة في جنوب البلاد.

ووفقا لما جاء في تلفزيون النظام الرسمي، فإن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات تقع جنوب سوريا.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية أُطلقت باتجاه مناطق في جنوب سوريا صباح الأربعاء مستهدفة "مواقع عسكرية" تابعة للنظام السوري أو حلفائه.

وذكر أن "صواريخ يرجح أنها إسرائيلية" استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها "تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتا نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة".

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "انطلقت الدفاعات الجوية للنظام بعد صواريخ سقطت بشكل مؤكد بعضها وصل لأهدافه".

كما تحدث المرصد عن وقوع "خسائر بشرية ومادية" دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

فيما كانت مصادر مخابرات غربية قد أعلنت في وقت سابق أن فصائل مسلحة تدعمها إيران تتمركز في تلك المنطقة التي استهدفها الهجوم.

ولم تذكر وسائل إعلام النظام التي ذكرت النبأ أي تفاصيل، لكنها قالت إن الهجوم وقع على منطقة تل الحارة التي كانت نقطة تمركز للقوات الروسية لوقت طويل، إلا أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تولت السيطرة عليها لاحقا وفقا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية.