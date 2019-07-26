أردوغان يستبق المحادثات.. يهدد بتدمير في شمال سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا عازمة على تدمير ما وصفه بـ "ممر الإرهاب" شرق نهر الفرات في سوريا بغض النظر عما ستصل إليه المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا.

وخلال الأيام الماضية، كثفت تركيا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا، وقالت إن "صبرها نفد" من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال أردوغان لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم: "أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض... سنجد حلا دائما للإرهاب".

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وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع أردوغان إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في غضون بضعة أشهر.

وشدد على أن تركيا هي القوة الوحيدة التي تستطيع إقامة مثل هذه المنطقة، مشيراً إلى أن إقامة المجتمع الدولي لهذه المنطقة أمر غير وارد.

وأوضح "اتفاق 1998 مع سوريا (اتفاق أضنة) يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات".

وتعارض قوى كبرى إقامة تركيا منطقة آمنة في شمال سوريا، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا.