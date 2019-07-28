سوريا.. "تفجير بالخطأ" قتل جنديا بريطانيا العام الماضي

قال مسؤولون إن جندي القوات الخاصة البريطانية الذي لقي حتفه خلال القتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا قتلته نيران صديقة وليس قنبلة زرعت على جانب طريق كما كان يعتقد سابقاً.

وتوفي السيرجنت مات تونرو في مارس/آذار 2018 هو وماستر سيرجنت جوناثان جيه دانبار، قائد إحدى وحدات القوات الأميركية الخاصة، خلال عملية مشتركة في منبج شمال سوريا مع القوات الأميركية الخاصة.

وكان البنتاغون قد أعلن أنهما لقيا حتفهما جراء انفجار قنبلة بدائية الصنع زرعت على جانب طريق.

غير أن المحققين خلصوا إلى أن تونرو (33 عاماً) لقي حتفه جراء قنبلة فجرها زميل له.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إنه بينما "كان يعتقد بادئ الأمر أن سيرجنت تونرو لقي حتفه في تحرك من قبل العدو" فإن تحقيقاً لاحقاً انتهى إلى أنه لقي حتفه "في تفجير بالخطأ نفذته قوات التحالف".