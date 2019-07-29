تحت قصف جوي مكثف.. المعارضة تنسحب من مناطق بريف حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، أن قوات النظام في سوريا سيطرت على قريتين في شمال غرب البلاد من مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا في أعقاب قصف جوي ومدفعي كثيف.

وفي التفاصيل، أشار المرصد إلى أن مقاتلي المعارضة كانوا قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو/حزيران خلال هجوم مضاد على قوات الأسد التي تشن هجوما في المنطقة منذ أواخر أبريل/نيسان بدعم من روسيا.



فيما أكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحابهم من الجبين بعد قصف عنيف.

الأمم المتحدة: 400 قتيل

من جهة أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غرب سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية ونزوح أكثر من 440 ألفا.

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وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتملا على استخدام "أسلحة غير دقيقة التوجيه كالبراميل المتفجرة".



روسيا تؤكد

بدورها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله إن القوات الجوية الروسية ساعدت جيش النظام السوري في صد هجومين شنهما متطرفون في محافظة إدلب، الأحد.

ونسبت الوكالة للمسؤول قوله إن المتطرفين نفذوا هجومين على مواقع لقوات النظام باستخدام الدبابات والعربات المدرعة يوم 28 يوليو/تموز.