الأمم المتحدة تحقق في هجمات على منشآت تدعمها في سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.

وسلمت الكويت وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماساً دبلوماسياً رسمياً لغوتيريس يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعا.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "سيغطي التحقيق تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة"، مضيفاً أن التحقيق "سيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريراً للأمين العام".

وتابع قوله: "يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة بمجرد تشكيلها".

وقدمت الأمم المتحدة للأطراف المتحاربة معلومات عن المواقع التي تدعمها وغيرها من المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والمراكز الطبية في مسعى لحمايتها، لكن الأمم المتحدة تشك في أن هذا التحرك جعل هذه المنشآت أهدافا.

وبدأت قوات بشار الأسد بدعم من روسيا هجوما على آخر معقل كبير للمعارضة قبل ثلاثة أشهر تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 450 مدنيا وتشريد أكثر من 440 ألفا آخرين.

وأكدت روسيا والنظام السوري أن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.

وتوجد عدة فصائل معارضة في شمال غرب سوريا أقواها "هيئة تحرير الشام" التي كانت تعرف في السابق باسم "جبهة النصرة".