شاب سوري يشكو الحال بتركيا: نعمل لإيجار المنزل والطعام!

تداول المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري في تركيا يوجه رسالة للعالم ويشكو فيها الحال الذي وصل إليه السوريون في دول اللجوء بالفترة الأخيرة.

وقد اشتكى الشاب السوري من التضييق الذي حصل مؤخراً بحق اللاجئين السوريين المتواجدين في محافظات تركية غير تلك التي أصدروا منها بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" لا سيما مدينة إسطنبول.

وقال الشاب إنَّ السوريين في تركيا يعملون بدوام يقارب 14 ساعة، وبرواتب لا تكفي إلا لإيجارات المنازل والطعام والشراب، ما يجعل عودة السوري إلى المحافظة التركية التي أصدر منها بطاقة "الكيملك" أمراً بالغ الصعوبة كونه لا يملك المال اللازم لاستئجار منزل جديد ودفع التأمين وما يرافقه من مصاريف.

وأدت حملة ضد "اللاجئين غير القانونيين" في إسطنبول إلى توقيف آلاف الأشخاص، بينهم سوريون، في الأسبوعين الماضيين.

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية.

إلا أنه لفت إلى أن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعاً" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.5 مليون شخص. ويحمل معظمهم بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل "غير قانوني"، وفق السلطات التركية.