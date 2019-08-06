تركيا تحذر: أي مأساة جديدة بإدلب ستكون أفظع من سابقاتها

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، من أن أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا، جراء هجمات النظام السوري وحلفائه، ستكون أشد وقعا من سابقاتها، وذلك بعد أن أعلن نظام الأسد، الاثنين، خرق الهدنة واستئناف العمليات العسكرية في إدلب.

كما أشار أوغلو إلى أن تركيا تقود جهودا دولية لإنهاء الصراع في سوريا، وقدمت مساهمات ملموسة في سبيل ذلك.

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وقال أوغلو: "نبذل جهودا لتحقيق الهدوء في الميدان من خلال مواصلة التعاون مع روسيا وإيران في إطار مساري أستانا وسوتشي، لم نأل جهدا لمنع هجمات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين في الآونة الأخيرة".

قلق أممي أيضاً

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من إعلان النظام السوري استئناف العمليات العسكرية في إدلب، شمال البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك تعقيبا على إعلان النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، رغم موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وقال دوغريك نحن قلقون للغاية إزاء استئناف العمليات العسكرية، في وقت طلب فيه الأمين العام بوقفها والعمل على تلبية احتياجات الشعب السوري.

النظام يستأنف

يذكر أن قوات النظام السوري أعلنت، الاثنين، استئناف العمليات العسكرية في إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان نظام الأسد الموافقة على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

واتهمت قيادة جيش النظام، وفق بيان نشره إعلام الأسد، المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا بأنها رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة"، معلنة أنها ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها.