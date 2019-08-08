وزير خارجية بريطانيا: الوضع في شمال غرب سوريا "مروّع"

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رئيس النظام السوري بشار الأسد لاستئنافه العمليات العسكرية في إطار حملة تقودها روسيا في شمال غرب سوريا، ووصف الوضع هناك بأنه "مروّع".

وكتب راب على حسابه في "تويتر": "روعني الوضع في إدلب. الأسد ألغى بدعم من روسيا وقفاً "مشروطاً" لإطلاق النار بعد أيام فقط من إعلانه. إنه نمط سلوك متكرر".

وأضاف راب: "الهجمات على أهداف مدنية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. هذا الأمر يجب أن يتوقف".

موضوع يهمك أشارت مستشارة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الخميس إلى "مخاوف من تدخل عسكري" في سوريا بعد... تحذير أممي من تدخل عسكري بشمال سوريا.. وتركيا ترسل تعزيزات سوريا

من جهتها، أعربت نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الخميس عن أسفها لـ"انهيار" وقف إطلاق النار في إدلب (شمال غرب سوريا)، معتبرة أن هذا الانهيار يهدد حياة ملايين المدنيين، وذلك بعد مقتل أكثر من 500 شخص منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي.

واستؤنفت عمليات جيش النظام المدعومة من روسيا الاثنين بعد اتهام الأسد لتركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقاً أن مئات الآلاف نزحوا ولقي 450 مدنيا على الأقل حتفهم منذ أواخر أبريل/نيسان بسبب الضربات الجوية والقصف الذي نفذته قوات النظام السوري والقوات والروسية بالمنطقة التي تسيطر عليها فصائل معارضة.

وكان النظام السوري قد قال إنه سيوافق على وقف إطلاق النار بشرط التزام الفصائل المعارضة باتفاق روسي تركي أبرم العام الماضي بهدف إقامة منطقة منزوعة السلاح.

وشهدت محافظة إدلب ومحيطها هدوءاً بموجب هذا الاتفاق، قبل أن تتعرض منذ نهاية نيسان/إبريل، لقصف شبه يومي من طائرات النظام وروسيا، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق.

وتسبّب التصعيد بمقتل أكثر من 800 مدني في القصف، فضلاً عن نحو 80 آخرين بقذائف الفصائل، وفق المرصد.