سوريا.. تواصل ردود الفعل حول اتفاق المنطقة الآمنة

تتواصل ردود الفعل والتصريحات حول إعلان الاتفاق الأميركي التركي للعمل على إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا.

ولم يتضمن الاتفاق أي تفاصيل معلنة حول المنطقة الآمنة، ما أدى إلى اعتبار البعض أنه محاولة لكسب الوقت.

إلا أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكد على أن بلاده لن تسمح بالمماطلة في إقامة المنطقة الآمنة وأن لدى أنقرة بديلاً آخر وهو تنفيذ العملية بمفردها.

ومن داخل سوريا، أبدى النظام رفضه للاتفاق معتبره "احتلالاً وانتهاكاً لسيادة سوريا"، محملاً الأكراد مسؤولية الاتفاق نتيجة تحالفهم مع واشنطن.

بدورهم، كشف الأكراد عن أنهم حاولوا فتح قنوات اتصال مع النظام للتفاوض على إدارة المناطق التي ستشملها المنطقة الآمنة، لكن النظام لم يوضح موقفه وفق مصدر كردي.

وقال المصدر ذاته إن الفصائل الكردية ستقوم بتقييم الوضع وفق المعطيات والتفاصيل وليس اعتماداً على العنوان.

وبعد الإعلان عن الاتفاق، قالت الأمم المتحدة إن هناك مخاوف متزايدة لدى جهات الإغاثة من تدخل عسكري محتمل ستكون له تبعات إنسانية فادحة.