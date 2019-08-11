جريمة مروّعة في دمشق تودي بحياة أسرة من 5 أشخاص

أفادت أنباء من العاصمة السورية دمشق، بمقتل أسرة كاملة مكونة من خمسة أشخاص، في الساعات الأخيرة لليل السبت الأحد.

وبحسب صفحات ناشطين فإن الجريمة التي لم تتضح ملابساتها، قد وقعت قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، بتوقيت دمشق.

وذكرت إذاعة (المدينة إف إم) على حسابها الفيسبوكي، ونقلا عن مصدر بوزارة داخلية النظام، أن الأشخاص الخمسة وجدوا مقتولين، في بيتهم، في منطقة حي التضامن شارع مسبق الصنع، جنوبي دمشق، وأن كل واحد من المقتولين قد لقي مصرعه برصاصة.

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وفيما لم يتم تحديد أسماء أفراد تلك العائلة، نشرت بعض الصفحات المعنية بحي التضامن الذي يضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى سوريين، صورة قالت إنها للأطفال الثلاثة الذين قتلوا بعيارات نارية.

وجاء فيما تسرّب ولم تتأكد منه "العربية.نت" أن الأب قتل زوجته وأطفاله ثم أطلق النار على نفسه. دون أن تتمكن "العربية.نت" من تأكيد تلك المعلومة.

وهزّت الجريمة أبناء الحي الذي سبق وتعرّض لدمار واسع ، وعلامات الذهول خيمت على أبناء المنطقة بسبب هول الجريمة التي وقعت قبل دقائق من دخول يوم عيد الأضحى الأول.