قوات النظام السوري تستولي على قرية رئيسية في إدلب

قالت وسائل إعلام حكومية ونشطاء معارضون إن قوات النظام السوري استولت على قرية مهمة في محافظة إدلب الشمالية الغربية اليوم الأحد، لتقترب من بلدة كبيرة في آخر معقل للمعارضة في البلاد.

يفتح الاستيلاء على قرية الهبيط الطريق إلى المناطق الجنوبية من إدلب، والتي تضم نحو ثلاثة ملايين شخص، والكثير منهم نزحوا بسبب القتال في أجزاء أخرى من البلاد.

تقع الهبيط أيضًا بالقرب من بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة منذ عام 2012، وأجزاء من الطريق السريع الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حلب الشمالية، أكبر مدن سوريا.

تحاول قوات النظام السوري تأمين طريق إم 5 السريع، الذي تم إغلاقه منذ عام 2012.

أسفرت حملة القصف الجوي التي استمرت ثلاثة أشهر عن مقتل أكثر من 2000 شخص من الجانبين وتشريد نحو 400 ألف شخص.

ذكرت شبكة الإعلام الحربي للنظام السوري التي تسيطر عليها الحكومة أن الجيش السوري استولى على القرية بعد قتال عنيف مع المعارضة.

وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، الاستيلاء على الهبيط بأنه "أهم تقدم" من جانب قوات النظام منذ 30 أبريل/نيسان.

وقال إن القتال الذي دار خلال الليل أسفر عن مقتل 18 مسلحاً بينهم تسعة مسلحين آخرين موالين للنظام.