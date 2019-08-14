سوريا.. المعارضة المسلحة تسقط طائرة حربية للنظام بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري بعدما استهدفتها جماعات المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وقالت قناة "أورينت" التلفزيونية المؤيدة للمعارضة المسلحة، إنه تم إسقاط الطائرة في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتقدم نحوها قوات نظام الأسد. ولم يعرف مصير طاقم الطائرة حتى الآن.

وأمس الثلاثاء، قُتل 60 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارِضة مسلحة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية نيسان/أبريل لقصف شبه يومي من طائرات النظام السوري وروسيا، تزامناً مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة في الأيام الأخيرة.

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فيما تسيطر "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، وتتواجد فيها فصائل مسلحة معارِضة أقل نفوذاً.

كذلك اندلعت صباح الثلاثاء معارك عنيفة في ريف إدلب الجنوبي، تسببت وفق المرصد، بمقتل 20 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من "هيئة تحرير الشام"، بينما قتل 23 عنصراً من قوات النظام.

وفي ريف اللاذقية الشمالي المجاور لإدلب، تسببت معارك بين الطرفين في منطقة في جبل الأكراد بمقتل 10 مقاتلين من الفصائل، مقابل ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد.

وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحماة الشمالي. وتسببت غارات روسية، الثلاثاء، بمقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة في خان شيخون وثلاثة في قرية الصالحية جنوب إدلب، وفق المرصد.