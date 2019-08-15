إدلب.. "طيار النظام" بقبضة النصرة وهذه أول صورة

نشرت هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" الخميس، صورة واضحة للطيار الذي أسقطت فصائل معارضة تسيطر على المنطقة طائرته السوخوي الحربية التابعة للنظام السوري بعدما استهدفتها ليل الأربعاء الخميس، في محافظة إدلب.

وتداول الناشطون صورة الطيار، مشيرين إلى أن الطائرة أسقطت في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب، وتم أسر الطيار.

هيئة تحرير الشام تنشر صورة للطيار المجرم الذي أُسْقِطَتْ طائرته بالامس جنوب ادلب pic.twitter.com/e1Opt1z0Ms — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) August 15, 2019

أيضا نشر النشطاء مقطع فيديو للحظة أسر الطيار.

طائرات بشار صرف عليها الشعب السوري من قوته كي تحميه لكنها تحولت الى ادوات تصفيه للشعب السوري.

اسر طيار #سوري بعد إسقاط طائرته في #إدلب

🔴 لم نرى مراجل بشار ضد الصهاينه بل ضد الشعب السوري. pic.twitter.com/1N57aX4R5F — أسرار و.حقائق⁦🗺🕋🕌🌙🔭 (@asrarhaqeaq) August 15, 2019

مم جهة أخرى، قُتل 60 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارِضة مسلحة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الأربعاء.

وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية نيسان/أبريل لقصف شبه يومي من طائرات النظام السوري وروسيا، تزامناً مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة في الأيام الأخيرة.