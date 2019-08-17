تركي يقتل لاجئاً سورياً في أضنة.. لانزعاجه من الضجيج

قُتل لاجئ سوري طعناً بسكين على يد جاره التركي في ولاية أضنة جنوب البلاد، بحي كافاكلي التابع لقضاء سيهان، وفق وكالة الأناضول.

وذكر الادعاء أن مشادة كلامية نشبت بين التركي "فردي – ب" (24 عاماً) وجاره السوري القاطن في البناء ذاته، رمضان سيلو (23 عاماً)، بداعي انزعاج "فردي – ب" من أصوات الضجيج الصادرة عن منزل رمضان.

وتحولت المشادة إلى شجار انضم إليه أقرباء التركي، وتلقى خلاله رمضان طعنة بسكين على يد جاره.

ونقلت فرق الإسعاف السوري المصاب إلى مستشفى المدينة، حيث توفي متأثراً بإصابته البليغة.

بدورها، تمكنت الفرق الأمنية من اعتقال الشاب التركي وشقيقيه بعد فرارهم من موقع الجريمة.

كما تم عرض المتهمين على السلطات القضائية عقب انتهاء التحقيق معهم لدى مديرية الأمن، حيث أمرت بإيداع "فردي - ب" السجن، وإخلاء سبيل شقيقيه.