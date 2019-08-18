سوريا.. مقتل شرطي بانفجار مفخخة في القامشلي

قُتل شرطي وأصيب شخصان بجروح، الأحد، في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني. وتبنى تنظيم داعش عبر حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام الهجوم.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش)، علي الحسن: "انفجرت سيارة مفخخة الأحد في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة"، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، أحدهما إصابته خطيرة"، وأشار إلى تفجير السيارة "عن بعد".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من الأسايش. وشوهدت النيران تتصاعد من السيارة التي انهمك عمال إطفاء في إخماد حريقها.

وقال المرصد إن التفجير وقع أثناء مرور دورية للأمن الكردي، في منطقة قريبة من "مفرزة" تابعة للجيش السوري.

موضوع يهمك ذكر مسؤولان كبيران وشهود عيان أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سريناغار، كبرى مدن كشمير،... الهند تعاود فرض قيود على أكبر مدن كشمير بعد اشتباكات العرب و العالم

وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

وتتعرّض مناطق سيطرة القوات الكرديّة في شمال شرقي سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحاريّة وتفجيرات بسيّارات أو درّاجات ناريّة مفخّخة وعمليّات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها.

وشهدت مدينة القامشلي اعتداءات دمويّة عدة. وفي تموز/يوليو الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة.

وأصيب 7 مدنيّين على الأقلّ بينهم طفل بجروح في 17 حزيران/يونيو في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة قرب مقرّ لقوّات الأمن الكرديّة في المدينة. إلا أن أعنف الهجمات وقع في تموز/يوليو 2016 مسفراً عن مقتل 48 شخصاً جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.