تركيا تعترف بدخول قافلة عسكرية سوريا وتعرضها لقصف روسي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن غارات جوية استهدفت مواقع قرب آليات عسكرية تركية شمال غرب سوريا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 بقصف جوي على قافلة تركية في سوريا.

وقالت الوزارة إن القافلة كانت متجهة إلى موقع مراقبة في إدلب وقت تعرضها للقصف.

وشددت الوزارة على أن استهداف القافلة يخالف الاتفاقات والتعاون مع روسيا.

كما أكد المرصد السوري أن رتلا عسكريا مدعوما من تركيا يعمل على إنشاء نقطة في محيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وفي التفاصيل، دخل رتل تابع لفصائل مدعمة بآليات تركية، الاثنين، مناطق في إدلب لمساندة مقاتلي المعارضة ضد هجوم قوات نظام الأسد على المنطقة.

موضوع يهمك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك شرسة دارت ومازالت تدور في الجهة الشمالية الغربية من مدينة خان شيخون بين فصائل... خان شيخون عقدة الأسد والحل.. تفاصيل ما يحدث في إدلب! سوريا

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف للنظام وروسيا حاول منع الرتل من التقدم.

كما أشارت وسائل إعلام تابعة للمعارضة إلى أن التعزيزات العسكرية التركية ستتجه إلى ريف إدلب الجنوبي، وأن الرتل العسكري سينشئ نقطة في محيط مدينة خان شيخون.

دبابات ومدرعات

أيضا انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر الرتل العسكري الذي يضم دبابات، وعربات "بي أم بي"، وعربات مصفحة على الطريق الدولي قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب ويتوجه جنوباً.

وأكدت معلومات أن قوات الأسد استهدفت رتلاً لفصيل "فيلق الشام" المدعوم من تركيا، في مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

كذلك ذكرت مواقع إخبارية معارضة أن رتلا مؤلفا من 28 آلية، بينها 7 دبابات، و6 عربات وشاحنات تحمل ذخيرة، كان متوجها إلى مدينة معرة النعمان.

واستهدف طيران حربي تابع للنظام السوري سيارات "فيلق الشام" ما أدى إلى مقتل عنصر من "الفيلق" وثلاث إصابات.

من جهة أخرى، ندّد نظام الأسد الاثنين، بدخول الرتل العسكري إلى جنوب محافظة إدلب، غداة دخول قوات النظام أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في المنطقة.