سقوط عدة بلدات في ريف حماة الشمالي بيد النظام السوري

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن قوات النظام السوري سيطرت على عدة بلدات في ريف حماة الشمالي بعد سقوطها بأيدي قواته.

وكانت قوات النظام السوري قد أكدت عبر بيان رسمي، سيطرتها على بلدة خان شيخون بريف إدلب وكذلك بلدات ريف حماة الشمالي، عبر بيان رسمي بثته وسائل إعلام الأسد، وبالتالي يكون الريف الشمالي خضع بالكامل لسيطرة قوات النظام للمرة الأولى منذ عام 2012.

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري تقوم بعمليات حرق وسرقة أثاث لمنازل المدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وعلم المرصد أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها تقوم بعملياتها التخريبية بحجة أنها لمقاتلين ونشطاء في المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها في خان شيخون.