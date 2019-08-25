غارة إسرائيل على دمشق.. قتيلان من حزب الله وثالث إيراني

أكد المرصد السوري، الأحد، سقوط قتيلين من حزب الله وثالث إيراني في الغارة الإسرائيلية قرب دمشق.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت قوات إيرانية قرب دمشق.

وقال المتحدث إن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش الإسرائيلي أكد سقوط قتلى في غاراته على فيلق القدس قرب دمشق.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، إن إسرائيل أحبطت بعد جهد كبير مخططاً لفيلق القدس لشن هجوم على إسرائيل وإنه لا حصانة لإيران في أي مكان.



إيران تنفي

وذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية أن قائداً كبيراً بالحرس الثوري نفى، اليوم الأحد، إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية بسوريا.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن الميجر جنرال محسن رضائي قوله: "هذا كذب وغير صحيح. لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية (العسكرية) لم تُصب بضرر".

وقال رضائي، الذي كان قائدا للحرس الثوري في الثمانينيات والتسعينيات، لكنه لا يشغل منصباً عسكرياً الآن "الإجراءات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة معاً في سوريا والعراق تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وسيرد عليها قريبا المدافعون عن سوريا والعراق".

دوي انفجارات

وكان تلفزيون النظام السوري قال إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق.

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.



ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

محاولات إيرانية

وتكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وأواخر تموز/يوليو أعلن المرصد أن ضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت "مواقع عسكرية ومراكز استطلاع تابعة للإيرانيين والميليشيات" الموالية لطهران في محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين.

وقد أسفرت تلك الضربات عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام هم ثلاثة سوريين وستة إيرانيين، وفق المرصد.