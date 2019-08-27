هجومان لداعش في بادية دير الزور خلال 48 ساعة

هاجم عناصر من تنظيم داعش لليوم الثاني على التوالي مواقع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في بادية دير الزور، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين مساء أمس الاثنين. وتركز الهجوم اليوم على محاور في بادية مدينة الميادين وبلدة بقرص وبادية بلدة الجلاء بالقرب من مدينة البوكمال شرق دير الزور.

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وشارك طيران النظام السوري في الاشتباكات التي ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين.

ووثّق المرصد السوري مقتل 9 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران وإصابة أكثر من 8 آخرين، في حين قُتل 3 عناصر من داعش، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكان المرصد قد أكد أمس الاثنين أنه رصد هجوماً جديداً نفذه عناصر من داعش على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد منتصف ليل الأحد. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع استهداف التنظيم بالقذائف الصاروخية محيط مدينة الميادين، عقبها وصول مؤازرات لقوات النظام والإيرانيين من المدينة.

وقُتل في اشتباكات الاثنين 8 عناصر من تنظيم داعش، بالإضافة لمقتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران.