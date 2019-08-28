84 قتيلاً من النظام والمعارضة باشتباكات في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى في سوريا إلى 84 شخصاً من النظام والمعارضة باشتباكات وقعت بين الأطراف، الثلاثاء.

في التفاصيل، أشار المرصد إلى أن 10 مدنيين لقوا حتفهم في إدلب جراء براميل متفجرة ألقتها طائرات النظام المروحية على مناطق في قرية معرشمشة بريف المحافظة الشرقي، في حين قتل 29 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها جراء قصف واشتباكات مع الفصائل والمجموعات الأخرى على محاور شرق خان شيخون بريف إدلب الشرقي، ليرتفع بذلك عدد قتلى النظام إلى 38 عنصراً من القوات.

موضوع يهمك شدد أمجد عثمان، المتحدّث الرسمي باسم "مجلس سوريا الديمقراطية"، على أن "التهديدات التركية باجتياح مناطق شرق الفرات لن... سوريا الديمقراطية: تهديد أردوغان يعود لتراجعه في إدلب سوريا

من جهة أخرى، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اندلاع اشتباكات بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، أما في معرة النعمان يقول المرصد إن ريفها الشرقي تعرض لعشرات الضربات الجوية والبرية، كما هو الحال في ريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية الشمالي.