أنقرة: الاتفاق مع واشنطن حول سوريا "تحرك صائب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا هو التحرك الصائب نحو إقامة "منطقة آمنة" هناك وإن أنقرة لن تسمح بتأجيله، وفق ما نقلته قناة (سي.إن.إن ترك).



ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة العودة من موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن القوات التركية على أهبة الاستعداد على الحدود مع سوريا وإن العملية الخاصة بالاتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن تمضي بوتيرة سريعة.

وتوصّلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الحالي بعد جولات من المحادثات الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

شروط الاتفاق

ووفقا لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا.

والهدف من وراء هذه المنطقة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي قوات مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تصنفها على أنها منظمة إرهابية.

من جانبه أكد مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" أن الأخيرة ستنسحب مع وحدات حماية الشعب الكردية من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومترا على الحدود التركية السورية وفقا للمحادثات الأميركية التركية.