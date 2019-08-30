تركيا: قواتنا ستغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن الجيش سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي، لكن النظام السوري لا يؤمن حالياً بالحل السياسي.

وأضاف تشاوش أوغلو، خلال تصريحات للصحافيين في النرويج، أن استمرار الهجمات في إدلب قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى أوروبا.

موضوع يهمك تستمر التظاهرات المناهضة لأنقرة بشكلٍ متقطع في عدّة مناطق سورية تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا. وتختلف... سوريا.. توترات في مناطق خاضعة لسيطرة أنقرة سوريا

وزير الخارجية التركي قال إن روسيا قدمت لتركيا تأكيدات بأن القوات السورية لن تهاجم نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في المعارضة السورية قولها، إن روسيا وقوات النظام كثفتا غاراتهما الجوية على شمال غرب سوريا، وأرسلتا تعزيزات من وحدات النخبة في جيش النظام والميليشيات الإيرانية لقصف آخر معقل لمقاتلي المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية، يعتقد أنها روسية، ألقت قنابل على مشارف إدلب، كما أضافت المصادر أن تشكيلاً قتالياً جديداً وراء مكاسب النظام السوري.