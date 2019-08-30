إدلب.. وقف لإطلاق النار اعتباراً من اليوم

أعلن مصدر عسكري سوري موافقة جيش النظام على وقف إطلاق النار الذي اقترحته موسكو في منطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتباراً من صباح اليوم السبت.

وذكر المصدر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن وقف إطلاق النار سيسري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن قواتِ النظام ستوقفُ إطلاقَ النار من جانب واحد في منطقةِ خفضِ التصعيد في إدلب، مطالبةً فصائلَ المعارضة بالانضمام لهذه الخطوة لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية، اعتباراً من الساعة 6:00 في 31 أغسطس" داعياً المعارضة في المنطقة إلى الالتزام به.

وروسيا أكبر داعم للحكومة السورية في الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات.

موضوع يهمك شنَّت فصائل المعارضة السورية المسلحة، الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على محاور شرق خان شيخون. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان... إدلب.. الفصائل تشن هجومها الأعنف على شرق خان شيخون سوريا

وكانت قوات النظام السوري حققت، الخميس، مزيداً من التقدم في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل، الخميس، 7 مدنيين، بينهم طفلان، في قصف طال قريتين في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

وبعد أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً في ريف إدلب الجنوبي، حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.

وتمكنت قبل 10 أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.