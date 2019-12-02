إصابة 3 جنود روس خلال دورية في سوريا

أصيب 3 جنود روس، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية قرب كوباني في شمال البلاد، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية تركية مشتركة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشرطة العسكرية الروسية على بعد 1,5 كلم غرب بلدة كوران (منطقة كوباني)".

وأضافت أن 3 جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة كما ألحق الانفجار أضرارا بالآلية.

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وتنفذ القوات المسلحة التركية والروسية منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر دوريات مشتركة في شمال سوريا لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 تشرين الأول/اكتوبر في سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأتاح هذا الاتفاق واتفاق آخر في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع واشنطن وقف هجوم تركي بدأ في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد الأكراد.