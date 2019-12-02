غارات للنظام السوري على إدلب تحصد 15 مدنياً

قتل 15 مدنياً وأصيب 18 بجروح، الاثنين، في قصف جوي شنته قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد محافظة إدلب، منذ السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل نحو 100مقاتل من الطرفين.

وقال المرصد السوري، الاثنين: "استهدفت قوات النظام بضربات جوية سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين بجروح".

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء محاذية لها في محافظات مجاورة نحو 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

ومنذ السبت، تدور في المحافظة الاشتباكات الأعنف منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في آب/أغسطس الماضي بعد أربعة أشهر على هجوم واسع لقوات النظام بدعم روسي.

وأسفرت تلك المعارك، المستمرة على جبهات عدة في جنوب شرق إدلب، خلال 48 ساعة عن مقتل 51 عنصراً من قوات النظام و45 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة، وفق المرصد السوري.

وفي نهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية - تركية في نهاية آب/أغسطس.

وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.

ولم تخل الهدنة من اشتباكات متفرقة وغارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا قتل جراءها أكثر من 160 مدنياً، بينهم 45 طفلاً، بحسب حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى تصعيد جديد في القصف بداية تشرين الثاني/نوفمبر.