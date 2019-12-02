لبنان يوقف قارب مهاجرين حاول الهروب وعلى متنه 34 سورياً

أعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، أنه أوقف قارباً لتهريب المهاجرين كان يحاول مغادرة المياه الإقليمية للبنان، وعلى متنه 34 سورياً.

وأوضح الجيش أن دورية من القوات البحرية أوقفت السبت القارب قبالة شاطئ مدينة طرابلس، وعلى متنه 39 شخصاً، خمسة منهم لبنانيون. ولم تتضّح وجهة القارب الذي تم إيقافه.

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ويعد لبنان 4.5 مليون نسمة، وبحسب تقديرات السلطات اللبنانية فإن البلاد تستقبل نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

وغالباً ما تجري محاولات للهرب من لبنان بحراً إلى أوروبا عبر تركيا أو قبرص اللتين تبعدان نحو 100 كيلومتر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية أنها ستتعاون مع السلطات القبرصية لمنع وصول المهاجرين إلى سواحل الجزيرة المتوسطية.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

واستقالت الحكومة بعد 12 يوماً على وقع الاحتجاجات، ولم يجر بعد رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الرامية إلى اختيار رئيس للوزراء يكلّف بتشكيل حكومة جديدة.