البوسنة تستعد لعودة عدد من مواطنيها من سوريا

تستعد البوسنة لعودة 30 إلى 40 من مواطنيها من مخيمات في سوريا، خصوصاً من نساء وأطفال مقاتلي داعش، بحسب ما أعلن وزير الأمن دراغان ميكتيتش الثلاثاء.

وقال الوزير لصحافيين إنه يُرتقب، السبت، وصول هؤلاء الذين غادروا إلى سوريا بين عامي 2012 و2016.

إلا أن ميكتيتش اتّهم الرئاسية البوسنية بأنها سرّعت آلية عودتهم "من دون مشاورات ولا تنسيق مع الأجهزة الأمنية".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء أنها رحّلت خمسة ألمان إلى بلادهم كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش. وجاء في بيان... تركيا تعلن ترحيل خمسة داعشيين ألمان إلى بلدهم سوريا

وحذّر الوزير قائلاً: "لا يمكننا إطلاقاً أن نحضّر ذلك جيداً بحلول السبت. هؤلاء الأشخاص سيأتون من دون أوراق ثبوتية. كيف سنتحقق من هوية بين 30 و40 شخصاً عندما يصلون إلى هنا؟". وأضاف "سنحضّر ما هو ممكن من الآن حتى السبت".

ووجّهت الرئاسة رسالةً، الاثنين، إلى وزارات عدة بينها وزارة الأمن، دعت فيها إلى اتخاذ خطوة "طارئة" و"منسّقة" لتنظيم عودة مواطنيها البوسنيين من سوريا.

وبحسب وزير الأمن، سيعود "إلى هنا نساء وأطفال ومقاتلون من داعش".

وتتحدث الصحافة المحلية من جهتها عن عودة مجموعتين، الأولى مؤلفة من نساء وأطفال بالتوازي مع مجموعة ثانية تضمّ تسعة رجال قاتلوا في صفوف تنظيم داعش وأُوقفوا وسُجنوا في شمال سوريا.

وبين عامي 2012 و2016، توجّه نحو 300 مواطن بوسني إلى سوريا والعراق، 55% منهم رجال و20% نساء و25% أطفال، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة "فرانس برس" من السلطات.

وقُتل حوالي 100 شخص بالغ في حين عاد 49 شخصاً إلى البوسنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينهم 44 رجلاً وخمس نساء.