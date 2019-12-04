تركيا تعلن ترحيل خمسة داعشيين ألمان إلى بلدهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء أنها رحّلت خمسة ألمان إلى بلادهم كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش. وجاء في بيان لوزارة الداخلية التركية أنه "جرى ترحيل خمسة مواطنين ألمان خارج البلاد"، وذلك في إطار عمليات الترحيل المستمرة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وتستخدم الداخلية التركية تعبير المقاتلين الإرهابيين للدلالة على مقاتلي تنظيم داعش.

وكانت تركيا قد وجّهت انتقادات للدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم في سوريا والعراق، وحثّتها على تحمّل مسؤولياتها.

والشهر الماضي، قال مسؤولون إن تركيا تحتجز نحو 1200 مقاتل أجنبي في تنظيم داعش، كما قبضت على 287 شخصا خلال عملياتها الأخيرة في شمال سوريا.

وتأتي إعادة المتطرفين في أعقاب عملية عسكرية شنّتها أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا يحتجزون الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.