جنوب سوريا.. مظاهرات مناوئة للأسد وحزب الله وإيران

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، خروج مظاهرات مناوئة لـ"النظام السوري" و"الميليشيات الإيرانية" لليوم الثاني على التوالي في محافظة درعا جنوب سوريا.

كما أفاد المرصد قائلا: "خرج عشرات المواطنين من أهالي بلدة حيط بريف درعا الغربي، مساء اليوم، للمطالبة بـ"إسقاط النظام السوري وخروج الميليشيات الإيرانية من محافظة درعا وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام".

وأشار إلى أن مظاهرة خرج بها الأهالي في بلدة معربة بريف درعا، مساء الاثنين، طالب خلالها المتظاهرون بـ"إطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام وخروج الميليشيات الإيرانية من محافظة درعا".

إلى ذلك، أضاف أنه رصد عبارات خطها مجهولون على بعض الجدران في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، كتب فيها: "المعتقلون أولاً، يسقط حزب الله اللبناني وإيران، مقبرة حزب الله اللبناني في حوران، لن نتخلى عن مبادئ الثورة السورية".