غارة مجهولة تستهدف مخزن أسلحة للحرس الثوري في البوكمال

استهدفت غارة مجهولة، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة للحرس الثوري في مطار قرب البوكمال السورية.

ولم تعقب إسرائيل على هذه الغارة التي يعتقد أنها المسؤولة عنها.

في التفاصيل، شنت أكثر من غارة طالت مستودعا إيرانيا في دير الزور والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال.

واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.

موضوع يهمك نفذ محتجون، مساء الأربعاء، اعتصاما أمام وزارة الداخلية اللبنانية بمنطقة الصنائع في بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية... لبنان.. قطع طرق في بيروت واعتصام أمام وزارة الداخلية العرب و العالم

إلى ذلك، تسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.

وتخشى إسرائيل أن ترد إيران في الأيام المقبلة على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذها الإسرائيليون.

في الأثناء، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا المساء في لشبونة، ملف التصعيد مع إيران والجبهة الشمالية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يقوم بمناورات لقيادة الجبهة الداخلية تحاكي تعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ على مواقع استراتيجية وعمليات إنقاذ داخل إسرائيل وفي لبنان أيضاً.