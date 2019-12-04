مقتل اثنين وإصابة 6 بانفجار آلية مفخخة في رأس العين

قتل اثنان وأصيب 6 أشخاص آخرون، الأربعاء، في انفجار آلية مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي الـ 30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هز انفجار عنيف قرب حاجز عسكري تابع للقوات التركية، في بلدة تل حلف غربي رأس العين "سري كانيه" بريف الحسكة، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

يذكر أنه في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، شنت تركيا هجوماً في شمال سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة مجموعة "إرهابية"، من حدودها.

وأعلنت تركيا وقف هجومها في 23 تشرين الأول/أكتوبر بعد وساطة أميركية واتفاق مع روسيا نص على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة بعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا. كما تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود، تستثني بشكل أساسي مدينة القامشلي.