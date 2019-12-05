استهداف رتل عسكري تركي بريف حلب.. وسقوط قتلى

استهدفت سيارة مفخخة، مساء الأربعاء، رتلا عسكريا تركيا، خلال توجه الرتل إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وفق ما أوردت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الانفجار عن قتلى من القوات التركية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، ونقل المصابين إلى الأراضي التركية، تزامنا مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة، وفق المرصد.

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يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، قتل جندي تركي إثر إطلاق مقاتلين أكراد سوريين قذائف هاون في منطقة يحتلها الجيش التركي في الأراضي السورية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وذكرت الوزارة أن أحد الجنود قضى متأثراً بجروحه.

كما أشارت إلى أن الجنود الأتراك ردوا على إطلاق القذائف، من دون تحديد دقيق لمكان الواقعة.

وكانت تركيا قد أطلقت في 9 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، وسيطرت إثرها على قطاع بطول 120 كلم داخل الأراضي السورية على طول الحدود بين البلدين.

وطردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في آذار/مارس تنظيم داعش من آخر معقل له في سوريا.