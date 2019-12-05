سوريا.. قتلى بانفجارين ضربا رأس العين

بعد مقتل اثنين وإصابة 6 مدنيين في حصيلة أولية لانفجار السيارتين المفخختين في مدينة رأس العين، الخميس، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارا جديدا ضرب مدينة رأس العين بعد دقائق من الأول.

في التفاصيل، قالت مصادر المرصد السوري إن الانفجار الثاني ناجم عن انفجار آلية مفخخة أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

أما الأول فكان انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين الواقعة شمال الحسكة والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تبين أنه ناجم عن انفجار آلية مفخخة بالقرب دوار الجوزة في المدينة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخص وأصيب آخرون بجراح.

وفي الـ 30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هز انفجار عنيف قرب حاجز عسكري تابع للقوات التركية، في بلدة تل حلف غربي رأس العين "سري كانيه" بريف الحسكة، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

هجوم تركي

يذكر أنه في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، شنت تركيا هجوماً في شمال سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة مجموعة "إرهابية"، من حدودها.

وأعلنت تركيا وقف هجومها في 23 تشرين الأول/أكتوبر بعد وساطة أميركية واتفاق مع روسيا نص على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة بعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا. كما تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود، تستثني بشكل أساسي مدينة القامشلي.