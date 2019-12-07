مقتل 19 نصفهم أطفال بغارات للنظام السوري على إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري والطيران على آخر جيوب المعارضة شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح في انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها قبل ثلاثة أشهر.

وكثفت قوات النظام من غاراتها الجوية على محافظة إدلب خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تستعد الحكومة لشن هجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق المحافظة لتأمين الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حلب شمال البلاد.

مقتل أطفال

وأوضح المرصد وجماعة الدفاع المدني السوري المعارضة أن خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأتان، قُتلوا في الغارات على قرية بارا الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال المرصد إن خمسة آخرين بينهم 3 أطفال قتلوا في قرية أبديتا وطفل في قرية أخرى قريبة.

وأدى الصراع الدائر منذ ثمانية أعوام إلى مقتل نحو 400 ألف شخص وجرح أكثر من مليون آخرين وتشريد نصف سكان البلاد.

وشنت قوات النظام السوري هجوماً لأربعة أشهر في وقت سابق من هذا العام على إدلب، الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة. وأجبر الهجوم الحكومي مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم.

وأدى وقف إطلاق النار الهش إلى وقف تقدم الحكومة في أواخر شهر أغسطس/ آب، لكنه شهد انتهاكات خلال الأسابيع الأخيرة.