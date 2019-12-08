على حدود تركيا..اجتماع للروس مع قيادات كردية شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بانطلاق دورية روسية برفقة آليات تابعة لقوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) من مطار القامشلي نحو منطقة عامودا عند الشريط الحدودي مع تركيا.

في التفاصيل، أكد المرصد أنه رصد توجه دورية عسكرية روسية برفقة آليات تابعة لقوى للأكراد من مطار القامشلي نحو منطقة عامودا عند الشريط الحدودي مع تركيا.

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كما أشار إلى أن الروس سيجتمعون مع قيادات من "الإدارة الذاتية" في عامودا.

يذكر أن المرصد كان رصد في الخامس من الشهر الجاري، تعزيزات لوجستية ضخمة استقدمتها القوات الروسية إلى مطار القامشلي، حيث اتجهت القافلة الروسية عبر اوتستراد الـ m4 ومنه إلى بلدة تل تمر وصولاً إلى مطار القامشلي، وذلك في إطار التعزيزات الضخمة التي يعمد إليها الروس في منطقة شمال سوريا.

وكان المرصد السوري نشر في الرابع من الشهر الجاري، أن القوات الروسية استقدمت تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى قاعدة مطار عين عيسى الذي بات مقراً رئيسياً للروس بعد أن قاعدة أميركية ضمن التحالف الدولي، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، أن ما لا يقل عن 15 آلية من شاحنات تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وغرف مسبقة الصنع، بالإضافة لصهاريج معبأة بالمازوت، وصلت إلى مطار عين عيسى، فيما جرى خروج دورية أميركية من منطقة عين عيسى باتجاه اوتستراد الحسكة – حلب المعروف بـ"اوتستراد m4".