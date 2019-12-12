سوريا.. مقتل 26 باشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة، على محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك في هجوم جديد لقوات النظام بدأته فجر اليوم الخميس، بغية استعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة التي خسرتها لصالح الفصائل يوم أمس الأربعاء.

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وتترافق المعارك العنيفة مع قصف صاروخي بعشرات القذائف تستهدف محاور القتال بالإضافة إلى تل السلطان وزمار وجزرايا بريفي إدلب وحلب، فيما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، إذ قتل ما لا يقل عن 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ بدء الهجوم الجديد، كما قضى وقتل 4 مقاتلين من الفصائل والمتطرفين، في حين كان المرصد السوري وثق أمس مقتل 15 شخصا من الجانبين في اشتباكات الكتيبة المهجورة.

وعلى صعيد آخر، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أهلية بأن مجهولين هاجموا حاجزاً لقوات النظام السوري، مساء أمس الأربعاء، على أطراف مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

ووقفاً للمصادر، سمعت أصوات رشاشات خفيفة بالقرب من حاجز "البرج الطبي" التابع لفرع أمن الدولة، فيما تم رصد استنفار أمني لقوات النظام في المنطقة عقب تلك الحادثة، من دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ تهجير أهالي ريف دمشق المعارضين إلى الشمال السوري.