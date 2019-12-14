بالرصاص.. مقتل قريبتين لبشار الأسد في القرداحة

أعلن في القرداحة التابعة لريف اللاذقية السورية، فجر الجمعة، عن مقتل قريبتين لرئيس النظام السوري بشار الأسد، هما هبة فايز جبور، 24 عاماً، ونور فايز جبور، 14 عاماً.

وذكرت مصادر أهلية من المحافظة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شخصاً دهم منزل القتيلتين، فجراً، وأطلق النار على جميع من فيه، فقتلت الفتاتان على الفور، ثم أصيب آخرون بإصابات مختلفة.

وأعلن آل الأسد وآل جبور، في نعي رسمية، وفاة الفتاتين المذكورتين اللتين تجمعهما صلة قربى برئيس النظام السوري من خلال أمهما، وهي رتاج بديع الأسد، حسب ما تضمنته ورقة النعي الخاصة بالحادثة التي اهتزت لها المنطقة.

وتحدثت شائعات عن سبب مقتلهما، لم يتأكد أي منها إلى الآن بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" وتنقل بعض صفحات التواصل الاجتماعي أن القاتل هو خطيب إحدى الفتاتين، دون صدور أي بيان رسمي من الشرطة.

وتقول بعض الأخبار الواردة من المنطقة، إن إحدى القطعات العسكرية التابعة لجيش النظام، تحركت بكثافة في المكان، بحثا عن القاتل أو القتلة، من غير أن يعرف ما إذا كان القاتل يملك شركاء أو الهدف من عملية القتل هذه.

ويشار إلى أن وسيم بديع الأسد، أحد أقرباء رئيس النظام، هو خال الفتاتين.

ووسيم، من قادة ميليشيات النظام، وأصيب في إحدى المعارك، في وقت سابق، وهو من أشهر "شبّيحة" النظام السوري، وفق تعبيرات المعارضة السورية عن الرجل الذي لا يظهر إلا مسلحاً ويرافقه عشرات الحراس وعشرات الآليات.