روسيا وسوريا تجريان تدريبا مشتركا شرقي البحر المتوسط

أجرت البحرية الروسية تدريباً بحرياً مشتركاً مع الجيش السوري قرب منشأة بحرية روسية شرقي البحر المتوسط، الثلاثاء.

أكثر من ألفي جندي روسي وسوري شاركوا في التدريب، إضافة إلى زوارق صاروخية وفرقاطات وطائرات.

وروسيا لها قاعدة بحرية في طرطوس يعود تاريخها إلى العهد السوفيتي، وهي المنشأة الوحيدة من هذا النوع خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

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وعام 2017 أبرمت موسكو اتفاقا مع حكومة بشار الأسد لتمديد عقد إيجار المنشأة في طرطوس لمدة 49 عاما.

ويسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية هناك بما في ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية.