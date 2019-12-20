سوريا.. مقتل 72 في 462 ضربة جوية وبرية بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار القصف الجوي والبري على ريف إدلب بوتيرة عنيفة، حيث تستهدف قوات النظام مناطق في التح وتل الشيح وسحال وأم تينة والفرجة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط غارات جوية شنتها طائرات حربية روسية بعد منتصف الليل وصباح اليوم الجمعة على أماكن في محيط سراقب ومدينة معرة النعمان وأطرافها.

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وتستمر المعارك على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، حيث علم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم جديد على حساب الفصائل والمتشددين تمثل بالسيطرة على الخريبة والربيعة بعد أن سيطرت أمس على قرية أم جلال. ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين الطرفين، إذ ارتفع إلى 38 تعداد مقاتلي الفصائل والمتشددين ممن قضوا وقتلوا في القصف والاشتباكات، كما ارتفع إلى 23 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى من الجانبين بعضهم في حالات خطرة.

وكانت طائرات النظام الحربية والمروحية قد استهدفت يوم أمس الخميس بأكثر من 100 ضربة جوية مناطق في محافظة إدلب، في الوقت الذي استهدفت قوات النظام المنطقة بما لا يقل عن 360 ضربة برية. كما ذكر المرصد استمرار عملية النزوح من منطقة معرة النعمان بأعداد كبيرة حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية من دون أي تدخل لإيقافها من جميع الأطراف المعنية.

وتسبب القصف أمس بمقتل 11 مدنياً، هم 4 مواطنين بينهم مواطنتان اثنتان وطفل جراء غارات جوية روسية على قرية مرديخ شرق إدلب، و5 بينهم مواطنة وطفلة جراء قصف صاروخي استهدف معرة النعمان جنوب إدلب، ومواطنة بقصف طائرات النظام الحربية على دير سنبل جنوب إدلب، وطفلة جراء قصف جوي روسي على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 38 جريحا بمناطق متفرقة بعضهم في حالات خطرة.

وفي فيديو مؤثر، تظهر فتاة عالقة بين ركام منزل ذويها في مرديخ بعد تعرضه للقصف، وتتوسل رجال الإنقاذ لانتشالها وهي تقول: "ساعدني عمو، رجلي عالقة"، وتسال طوال الوقت عن امها وأخوتها.